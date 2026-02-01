رمضان 2026.. بوستر مجمع لأبطال مسلسل "أولاد الراعي"

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أولاد الراعي" عن بوستر مجمع لأبطال المسلسل استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

تصدر البوستر أبطال المسلسل هم الفنان ماجد المصري والفنان أحمد عيد والفنان خالد الصاوي ومن ورائهما طائرة هليكوبتر وكتبت الشركة المنتجة على البوستر: "أولاد الراعي داخلين يقلبوا الموازين".

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

ويشارك ببطولة مسلسل "أولاد الراعي" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

