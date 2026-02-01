بيومي وإيمان السيد.. 7 نجوم في الإعلان الرسمي لمسلسل السوق الحرة

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل السوق الحرة، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وشهد البرومو العديد من المواقف الكوميدية بين أبطال العمل الدرامي ومشاركة من عدد من النجوم ضيوف الشرف،

ومن بين ضيوف الشرف الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد القس، الفنانة إيمان السيد، الفنان إدوارد، الفنان منذر رياحنة، الفنان ياسر الطوبجي.

مسلسل "السوق الحرة" ينافس في موسم دراما رمضان 2026 ويخوض بطولته النجوم محمد ثروت، محمد رضوان، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، غادة طلعت، حسام داغر، ومن إخراج شادي علي، وإنتاج شيرين مجدي، كما تتضمن الحلقات مجموعة كبير من ضيوف الشرف من نجوم الكوميديا والتي تمثل مفاجآت للجمهور.

مسلسل "السوق الحرة" من إخراج المخرج الكبير شادي علي الذي حقق نجاحات في الأعمال الكوميدية من بينها مسلسل "الرجل العناب" ، وفي السينما "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره" و "لف وإرجع تاني" و"فار بـ 7 أرواح" و "التجربة المكسيكية" و"إتنين للإيجار".

