محادثات أمريكية إسرائيلية في البنتاجون وسط تصاعد التوتر مع إيران

وكالات

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن كبار الجنرالات في الولايات المتحدة وإسرائيل عقدوا محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة الماضية، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن المحادثات المغلقة جرت بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زامير، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مضمون اللقاء، الذي لم يُعلن عنه سابقًا.

وفي سياق متصل، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه التقى، اليوم الأحد، برئيس هيئة الأركان إيال زامير، عقب عودته من واشنطن، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ومراجعة ما وصفه بـ"الاستعداد العملياتي للجيش الإسرائيلي لأي سيناريو محتمل".