عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تذليل معوقات أعمال الصيانة بالمدارس، وذلك بحضور ممثلي المنطقة الشرقية وهيئة الأبنية التعليمية، في إطار المتابعة المستمرة لتهيئة المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الجديد.

وبحسب بيان، شهد الاجتماع الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أحمد شعبان، وكيل المديرية، حيث ناقش الحضور الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة بعدد من المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة.

وجاء الاجتماع بحضور المهندس هاني فؤاد، مدير المنطقة الشرقية للأبنية التعليمية، و فاطمة محمد السيد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ومسؤول دعم اللامركزية، إلى جانب مهندسي هيئة الأبنية التعليمية بالمنطقة الشرقية.

وتناول الاجتماع استعراض المشكلات والمعوقات القائمة التي تعوق تنفيذ أعمال الصيانة ببعض المدارس، بالإضافة إلى عرض المدارس التي تحتاج إلى صيانة عاجلة أو دورية، ووضع أولويات التنفيذ وفقًا لدرجة الاحتياج الفعلي، كما تم التنبيه على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أهمية إزالة أي معوقات تواجه أعمال الصيانة فورًا، مع ضرورة التنسيق الكامل بين إدارة التخطيط والمتابعة وهيئة الأبنية التعليمية، مشددة على أن سلامة الطلاب والمعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة تأتي على رأس أولويات المديرية.

من جانبه، شدد أحمد شعبان على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الصيانة، والالتزام بالخطة الزمنية المعتمدة، وعدم التهاون في تنفيذ الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة.

كما أكد المهندس هاني فؤاد التزام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الاستجابة لملاحظات المديرية، والعمل على تذليل كافة العقبات الفنية، والانتهاء من الأعمال المطلوبة في التوقيتات المحددة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما يضمن توفير مدارس آمنة وصالحة للعملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة.

