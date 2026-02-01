رمضان 2026.. قصة حب وصراعات حي الباطنية في الإعلان الرسمي لـ"منّاعة"

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان الرسمي لمسلسل "منّاعة" بطولة النجمة هند صبري، والذي يشهد عودتها إلى السباق الرمضاني بعد غياب دام خمسة أعوام.

تدور أحداث المسلسل في أجواء حقبة الثمانينيات داخل حي الباطنية وصراعاته، وتجسد هند صبري دور "غرام"، التي تقع في حب الشخصية التي يؤديها الفنان أحمد صلاح حسني.

تجد غرام نفسها مضطرة لدخول عالم تجارة المخدرات، عقب مقتل زوجها تاجر المخدرات. ويتناول العمل التحولات التي يشهدها الحي، وصولًا إلى النهاية الحاسمة لهذا العالم.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب هند صبري نخبة من النجوم، منهم: أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، رياض الخولي، كريم قاسم، مها نصار، أحمد الشامي، هدى الإتربي، وميمي جمال.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عمرو الدالي.