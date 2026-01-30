إعلان

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة

كتب- مروان الطيب:

08:56 م 30/01/2026 تعديل في 09:27 م
    أحمد العوضي
    أحمد سعيد عبد الغني
    الفنان أحمد بدير
    الفنان شريف سلامة
    الفنانة داليا مصطفى
    الفنان خالد الصاوي وزوجته
    الفنان أحمد عيد
    الفنانة صفوة
    داليا مصطفى على الريد كاربت
    ماجد المصري مع زوجته
    ماجد المصري وزوجته في حفل المتحدة
    ماجد المصري وزوجته
    مصطفى شعبان
    داليا مصطفى في حفل المتحدة
    إيهاب فهمي وزوجته
    ملك قورة على الريد كاربت
    ملك قورة
    نرمين الفقي تخطف الأنظار في حفل المتحدة
    يسرا في حفل المتحدة
    يسرا
    يوسف الشريف
    نرمين الفقي في حفل المتحدة
شهد حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، حضور عدد كبير من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان أحمد العوضي، والفنان مصطفى شعبان والفنان يوسف الشريف، والفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

ويشهد موسم دراما رمضان هذا العام، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم.

