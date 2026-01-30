شهد حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، حضور عدد كبير من أبرز نجوم الدراما التلفزيونية استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وجاء بين أبرز الحضور الفنان أحمد العوضي، والفنان مصطفى شعبان والفنان يوسف الشريف، والفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

ويشهد موسم دراما رمضان هذا العام، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم.

اقرأ أيضا:

وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة





أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك



