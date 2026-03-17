أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية، غلام رضا سليماني، في غارة نُفذت داخل إيران خلال الليل.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، الثلاثاء، "تم استهداف سليماني أثناء وجوده في معسكر خيام أُنشئ مؤخرًا من قبل قوات الباسيج".

وأضاف أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل نائب قائد الباسيج وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

وسبق أن أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه جرى استهداف المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني في طهران خلال الليل، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت أنه بصدد نشر رسالة خلال دقائق قليلة.

ولم يصدر تعليق رسمي من إيران حتى الآن.

من هو قائد قوات الباسيج؟

تُعد قوات "الباسيج" تشكيلًا شبه عسكري يتبع الحرس الثوري الإيراني، وتعمل كقوة شعبية تعتمد على المتطوعين من مختلف الفئات، وتضطلع بأدوار متعددة، من بينها دعم الأمن الداخلي، ومساندة القوات النظامية في أوقات الأزمات والحروب، إضافة إلى مهام تتعلق بضبط الشارع ومراقبة الأنشطة السياسية والاجتماعية.

وغلام رضا سليماني هو قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويُعد من الشخصيات العسكرية البارزة داخل المنظومة الأمنية الإيرانية.

تولى سليماني قيادة الباسيج عام 2018، ويُنظر إليه باعتباره أحد المسؤولين عن تنسيق عمل تلك القوات في مواجهة الاضطرابات الداخلية، حيث برز اسمه خلال التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلًا عن دوره في تعبئة الدعم الشعبي للنظام.

وقبل توليه هذا المنصب، شغل سليماني عددًا من المواقع داخل الحرس الثوري، واكتسب خبرة في مجالات التنظيم العسكري والإدارة الميدانية، ما ساهم في صعوده داخل هيكل القيادة الأمنية في إيران.