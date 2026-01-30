إعلان

خالد زكي وأمل بوشوشة وصفوة ضمن حضور العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتب : منى الموجي

08:18 م 30/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (1)
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (3)
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (6)
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (5)
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (4)
  • عرض 7 صورة
    العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء، النجوم: خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا.

العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.

خالد زكي أمل بوشوشة العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 دار الأوبرا الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي: أهمية احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب - (فيديو)
أخبار مصر

الرئيس السيسي: أهمية احترام ثقافة الاختلاف وتجنب الاستقطاب - (فيديو)
القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية
حوادث وقضايا

القبض على 5 سيدات بتهمة ممارسة الدعارة في الإسكندرية والدقهلية
15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز
رياضة عربية وعالمية

15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز
"أول مرة بعد الطلاق".. داليا مصطفى وشريف سلامة وجها لوجه في حفل المتحدة
زووم

"أول مرة بعد الطلاق".. داليا مصطفى وشريف سلامة وجها لوجه في حفل المتحدة
"يشعر بعدم الاحترام".. لماذا يرفض كريم بنزيما تجديد عقده مع اتحاد جدة؟
رياضة عربية وعالمية

"يشعر بعدم الاحترام".. لماذا يرفض كريم بنزيما تجديد عقده مع اتحاد جدة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟