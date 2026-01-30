خالد زكي وأمل بوشوشة وصفوة ضمن حضور العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء، النجوم: خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا.

العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.