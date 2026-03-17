قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني "تم اغتياله" اليوم الثلاثاء.

وأضاف كاتس، في إفادة رسمية: "تم القضاء على لاريجاني".

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الإيراني بشأن مصير لاريجاني.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لاريجاني بصدد نشر رسالة "خلال دقائق قليلة".

ويُنظر إلى لاريجاني باعتباره "صوت إيران" في الملفات الاستراتيجية، وأحد أبرز صُناع القرار في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، فضلًا عن كونه من الشخصيات المؤثرة داخل دوائر الحكم.

وبرز حضوره بشكل لافت منذ اندلاع الحرب، لا سيما من خلال ردوده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين غربيين عبر منصة "إكس".

وقبل أيام، ظهر لاريجاني في مسيرة "يوم القدس" وسط طهران، في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي.