حملات مكثفة لضبط مخالفات المخابز.. ضبط 15 طن دقيق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 15 طن دقيق خلال يوم واحد

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على قرابة 15 طنا من الدقيق الأبيض، قبل استخدامه أو تداوله بالمخالفة للقانون.

تنسيق أمني لضبط المخالفات

جاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار خطة موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية.