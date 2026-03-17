إعلان

حملات مكثفة لضبط مخالفات المخابز.. ضبط 15 طن دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:36 م 17/03/2026

المخابز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 15 طن دقيق خلال يوم واحد

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على قرابة 15 طنا من الدقيق الأبيض، قبل استخدامه أو تداوله بالمخالفة للقانون.

تنسيق أمني لضبط المخالفات

جاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار خطة موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع الأساسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا