انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.89 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.97 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.22 جنيه للشراء، و14.26 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 137.32 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و139.01 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.27 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.37 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 73.23 جنيه للشراء، و74.02 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 167.9 جنيه للشراء، بتراجع 54 قرشًا، و170.8 جنيه للبيع، بتراجع 77 قرشًا.