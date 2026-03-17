سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:16 م 17/03/2026 تعديل في 12:39 م

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.92 جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و60.28 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك مصر: 59.89 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و60.27 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

بنك القاهرة: 59.9 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و60.28 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 59.89 جنيه للشراء، و60.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 59.89 جنيه للشراء، و60.24 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

