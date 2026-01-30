إعلان

الصور الأولى من العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتب : منى الموجي

06:53 م 30/01/2026
كتبت- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

بدأت السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة في استقبال نجوم وصناع الفن ومشاهير الإعلام، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان عمر رزيق، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا.

العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟