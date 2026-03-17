المواد الغذائية: شركة "أرما" ترفع أسعار زيت وسمن كريستال بالأسواق

كتب : دينا خالد

12:56 م 17/03/2026

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار زيوت شركة أرما للمواد الغذائية، والتي تتضمن زيت كريستال والأصيل والممتاز وهدية وقوت، شهدت ارتفاعا في الأسواق بدءا من يوم 15 مارس الجاري.

وأوضح المنوفي، أن الارتفاع يتراوح بين 5 و50 جنيها للصنف، باختلاف الأنواع والأحجام، حيث يوجد عبوات صغيرة وصفائح يصل وزنها 10 كيلو.
ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار بعض أصناف شرمة "أرما" بعد الزيادة:

سمن كريستال

سعر كيس سمن كريستال 55 جم نحو 8 جنيهات.
سعر عبوة سمن كريستال 350 جم نحو 50 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 700 جم نحو 95 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 1 كجم نحو 130 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 1.5 كجم نحو 185 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 2 كجم نحو 240 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 2.5 كجم نحو 290 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 4.25 كجم نحو 485 جنيهًا.
سعر عبوة سمن كريستال 11 كجم نحو 1257 جنيهًا.

زيت كريستال

سعر عبوة زيت ذرة كريستال 200 مل نحو 27 جنيهًا.
سعر عبوة زيت ذرة كريستال 0.7 لتر نحو 97 جنيهًا.
سعر عبوة زيت ذرة كريستال 1 لتر نحو 136 جنيهًا.
سعر عبوة زيت ذرة كريستال 1.6 لتر نحو 215 جنيهًا.
سعر عبوة زيت ذرة كريستال 2.2 لتر نحو 290 جنيهًا.
سعر عبوة زيت ذرة كريستال 3.5 لتر نحو 455 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 200 مل نحو 25 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 0.7 لتر نحو 80 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 1 لتر نحو 110 جنيهات.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 1.6 لتر نحو 176 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 2.2 لتر نحو 240 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 5 لتر نحو 535 جنيهًا.
سعر عبوة زيت عباد كريستال 10 لتر نحو 1070 جنيهًا.

زيت الممتاز

سعر عبوة زيت الممتاز 0.7 لتر نحو 57 جنيهًا.
سعر عبوة زيت الممتاز 1 لتر نحو 77 جنيهًا.
سعر عبوة زيت الممتاز 2.5 لتر نحو 210 جنيهات.
سعر عبوة زيت الممتاز 4.5 لتر نحو 375 جنيهًا.
الزبدة:
سعر عبوة كريستال زبدة 1 كجم نحو 125 جنيهًا.
سعر عبوة كريستال زبدة 500 جم نحو 66 جنيهًا.

