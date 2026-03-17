هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فريق وزارة الصحة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في النسخة الأولى من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأقيمت المباريات على ملاعب المجمع الرياضي بزهرة العاصمة، وتمكن فريق وزارة الصحة من الفوز في المباراة النهائية على فريق التنظيم والإدارة بهدفين مقابل هدف، سجلهما عبدالله عبدالرازق.

وشارك في صفوف الفريق: أحمد عبدالباسط، مصطفى عبده، محمد حسين، سامح قدري، محمود لطفي، أحمد ماهر، محمود عبدالباقي، وأحمد دواد، تحت إشراف الإداري خالد حمودة، وبقيادة المدير الفني الدكتور عبدالله جمعة.

