فريق "الصحة" يتوج بالنسخة الأولى من الدورة الرمضانية للوزارات

كتب : أحمد جمعة

12:51 م 17/03/2026 تعديل في 12:53 م

الدورة الرمضانية

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فريق وزارة الصحة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في النسخة الأولى من الدورة الرمضانية للعاملين بالوزارات، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأقيمت المباريات على ملاعب المجمع الرياضي بزهرة العاصمة، وتمكن فريق وزارة الصحة من الفوز في المباراة النهائية على فريق التنظيم والإدارة بهدفين مقابل هدف، سجلهما عبدالله عبدالرازق.

وشارك في صفوف الفريق: أحمد عبدالباسط، مصطفى عبده، محمد حسين، سامح قدري، محمود لطفي، أحمد ماهر، محمود عبدالباقي، وأحمد دواد، تحت إشراف الإداري خالد حمودة، وبقيادة المدير الفني الدكتور عبدالله جمعة.

وزير الزراعة يصدر تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الدورة الرمضانية للوزارات وزارة الصح

فيديو قد يعجبك



%15 زيادة في الحد الأدنى للأجور.. والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا
إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟
الكهرباء: خطة متكاملة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2026
من مسجد الحسين.. إبراهيم سعيد وكهربا في صلاة الفجر (صور)
صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا