شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بضرورة تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء، للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة، للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنظيم حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد السعار لحماية المواطنين، خاصة الضالة حول المساجد والحدائق والمتنزهات.

وأكد الدكتور مصطفى رمضان، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالمديريات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين عبر غرفة عمليات المديرية على أرقام الهاتف: (٢٧٤٢٧٠٥٣ - ٢٧٤٢٦٩٩٣).

