أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تسجيل نشاط ملحوظ لحركة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من مارس الجاري بمينائي سفاجا ونويبع، مسجلة زيادة كبيرة في أعداد الشاحنات والبضائع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حركة الملاحة بميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا تنفيذ 39 رحلة بزيادة 50% عن الفترة المثيلة في العام الماضي، وبلغ إجمالي الشاحنات 7643 شاحنة، بزيادة 36%، وبلغت الشاحنات الصادرة 4058 شاحنة بنسبة زيادة 52%، بينما بلغت الشاحنات الواردة 3585 شاحنة بزيادة 20% عن الفترة المماثلة.

حركة الملاحة بميناء نويبع

فيما سجل ميناء نويبع إجمالي 4730 شاحنة بنسبة زيادة 91% عن الشهر السابق، منها 2185 شاحنة صادرة و2545 شاحنة واردة، وبلغت كمية البضائع المنقولة 67,879 طن بزيادة 26% عن الشهر الماضي، منها 54,206 طن بضائع صادرة، و13,673 طن بضائع واردة.

نمو في نقل الشاحنات والبضائع

وأكد المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذه الحركة الحيوية تعكس النمو الملحوظ في نقل الشاحنات والبضائع، وتؤكد على المكانة الاستراتيجية للموانئ المصرية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

تطوير البنية التحتية ساهم في رفع كفاءة الأداء

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتحديث المستمرة في البنية التحتية ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل، وتسريع حركة الشحن والتفريغ، ما يعزز دور مصر كمركز لوجيستي رئيسي يربط بين الشرق والغرب، ويزيد العائد الاقتصادي للدولة ويعكس قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.