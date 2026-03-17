إصابة مسعفين في الكويت جراء شظايا هجمات صاروخية
كتب : وكالات
الكويت- أرشيفية
أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف في الكويت الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الكويتية، مع استمرار إيران في هجماتها الصاروخية في منطقة الخليج.
وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة إكس "تعرّض اثنان من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء تواجدهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع".
#خبر| المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند: إصابة اثنين من طواقم الطوارئ الطبية إثر سقوط شظايا على أحد مراكز الإسعاف في البلاد.. والحالتان مستقرتان. pic.twitter.com/8GDjAtlJQc— وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) March 17, 2026