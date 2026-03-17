أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف في الكويت الثلاثاء، وفق وزارة الصحة الكويتية، مع استمرار إيران في هجماتها الصاروخية في منطقة الخليج.

وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة إكس "تعرّض اثنان من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء تواجدهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع".