رمضان 2026.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "حكاية نرجس"

كتب : هاني صابر

10:30 م 29/01/2026
    ريهام عبدالغفور (2)
    ريهام عبدالغفور (1)

طرحت منصة "واتش أت" البرومو التشويقي لمسلسل "حكاية نرجس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ويكشف البرومو، معاناة ريهام عبدالغفور مع المجتمع بسبب عدم إنجابها، ورغم ذلك ظهرت خلال البرومو وهي تحمل طفلا، فهل من تحمله طفل بالتبني أم شيء غير ذلك، وأوضح البرومو أن المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية.

"حكاية نرجس" يسلط الضوء على قضية شائكة نادرا ما تُناقش دراميًا بجرأة، حيث يتناول الألم الصامت الذي تعانيه النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على الحياة الزوجية والاستقرار النفسي، وتقدم ريهام عبد الغفور أداءً لافتًا، يعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل الدقيقة، ما يجعل المشاهد يتعاطف مع الشخصية منذ اللحظة الأولى، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على اختيار أدوار إنسانية تلامس الواقع.

مسلسل "حكاية نرجس" بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وتأليف عمار صابر، وإخراج سامح علاء.

