"من دقنه وافتله".. سرق سيارة وسحبها بالأخرى

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف من ضبط شخص تخصص في سرقة السيارات الملاكي، بعدما كشفت التحريات عن مفاجأة في أسلوب تنفيذه للجرائم، بقيامه بسرقة سيارة واستخدامها في "سحب" سيارة أخرى استولى عليها لاحقًا.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت بلاغين يفيدان باختفاء سيارتين ملاكي خلال فترة زمنية قصيرة، ما استدعى تشكيل فريق بحث جنائي عاجل بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، لسرعة كشف ملابسات الواقعتين وتحديد هوية الجاني.

وأسفرت جهود البحث وتكثيف التحريات عن تحديد مكان المتهم، وعقب إعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السيارتان المسروقتان، وتبين من المعاينة استخدامه لإحداهما في قطر الأخرى، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.