إعلان

رمضان 2026.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "صحاب الأرض"

كتب : هاني صابر

12:36 ص 29/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منة شلبي مسلسل صحاب الأرض (1)
  • عرض 4 صورة
    منة شلبي مسلسل صحاب الأرض (2)
  • عرض 4 صورة
    اياد نصار مسلسل صحاب الارض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت منصة "واتش أت"، الإعلان الرسمي لمسلسل"صحاب الأرض" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 عبر المنصة، وقناة ON.

ونشرت المنصة، الإعلان الرسمي، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "إنك تبقى مصمم تنقذ اللي حواليك دي مش حاجة سهلة.. استنوا مسلسل صحاب الأرض في رمضان 2026 على WATCHIT ".

مسلسل"صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبي وعصام السقا وكامل الباشا وآدم بكري وسارة يوسف وتارا عبود و يزن عيد، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمي.

WATCHIT مسلسل صحاب الأرض دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لتجنب هجوم عسكري.. ما هي المطالب الأمريكية الثلاثة من إيران؟
شئون عربية و دولية

لتجنب هجوم عسكري.. ما هي المطالب الأمريكية الثلاثة من إيران؟
دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
علاقات

دون خدمات أو موظفين.. قصة محطة القطار الأكثر عزلة في العالم (صور)
فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى كرباغ أغدام بدوري أبطال أوروبا

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
حوادث وقضايا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون