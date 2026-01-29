رمضان 2026.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "صحاب الأرض"

طرحت منصة "واتش أت"، الإعلان الرسمي لمسلسل"صحاب الأرض" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026 عبر المنصة، وقناة ON.

ونشرت المنصة، الإعلان الرسمي، عبر حسابها على إنستجرام، وحمل تعليق: "إنك تبقى مصمم تنقذ اللي حواليك دي مش حاجة سهلة.. استنوا مسلسل صحاب الأرض في رمضان 2026 على WATCHIT ".

مسلسل"صحاب الأرض" بطولة إياد نصار ومنة شلبي وعصام السقا وكامل الباشا وآدم بكري وسارة يوسف وتارا عبود و يزن عيد، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمي.