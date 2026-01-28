إعلان

قبل عرضها.. تفاصيل مسرحية "سمن على عسل" في موسم الرياض

كتب : هاني صابر

09:30 م 28/01/2026

مسرحية سمن على عسل

يستعد أبطال مسرحية "سمن على عسل" لعرضها يوميا على مسرح محمد العلي بالبوليڤارد في الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

العرض المسرحي بطولة معتصم النهار، وجومانا مراد، وأحمد عبد الوهاب، وشكران مرتجي، وفؤاد يمين، وأيمن رضا وسارة بركة.

وتشارك مخرجة العمل بتول عرفة في موسم الرياض للمرة الخامسة بمسرحية "سمن على عسل".

تدور أحداث العرض المسرحي "سمن على عسل" في إطار لايت كوميدي، حيث تتشابك الأقدار بطريقة أغرب من الخيال، فتضع معتصم النهار "برهان" الانطوائي الهادئ وجها لوجه مع جومانا مراد "هالة" الهاربة من جريمة قتل وفجأة، ويجد الاثنان نفسهما عالقين في دوامة من المواقف الغريبة مع شخصيات أغرب، حيث تلعب الصدفة دور كبير وتغير حياة الجميع بطريقة لا يمكن توقعها.

