عرض "اسأل روحك" و"السوق الحرة" في رمضان 2026.. تعرف على التفاصيل

يشهد موسم دراما رمضان 2026 عرض مسلسل "اسأل روحك" بطولة الفنانة ياسمين رئيس والفنان أحمد فهمي.

تبدأ أحداث العمل بانتشار فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف حقيقة مقتل فنانة شهيرة، وهي القضية التي أغلقت قبل سنوات باعتبارها حادث انتحار، ويعيد الفيديو فتح القضية ويشعل الرأي العام.

المسلسل دراما نفسية واجتماعية، يعرض على قنوات النهار والسعودية والشارقة، ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، داليا مصطفى، هاجر عفيفي، آية سليم، صبري فواز، نهال عنبر، إسماعيل فرغلي، ومن إخراج أسامة عرابي، وإنتاج وتوزيع شركة ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

كما يشهد الموسم عرض مسلسل "السوق الحرة"، وهو عمل كوميدي من 30 حلقة، يعرض في رمضان على قنوات السعودية sba وقناة رؤية والشارقة ومنصة مرايا وقناة النهار المصرية.

تدور أحداث مسلسل "السوق الحرة" في مطار دولي داخل منطقة السوق الحرة، حيث تتقاطع المواقف اليومية بين الموظفين والمسافرين في إطار ساخر وسريع.

مسلسل "السوق الحرة" من بطولة محمد رضوان، محمد ثروت، دينا محسن (ويزو)، محمود الليثي، هالة فاخر، غادة طلعت، ريم رأفت، منة محمد محمود، محمد القس، حسام داغر، تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.

من ناحية أخرى، تعمل المنتجة شيرين مجدي على مسلسل رسوم متحركة للأطفال والعائلة بعنوان "نوح ونور".