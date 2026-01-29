روّجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، على موقع التواصل الاجتماعي x، للمسرحية السورية الجديدة "سمن على عسل"، والتي من المقرر عرضها في الفترة من 3 فبراير حتى 7 فبراير على مسرح محمد العلي بالبوليڤارد في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة إعلانا ترويجيا، مصحوبا بالتعليق التالي: "ضحك متواصل وقصة اجتماعية بطابع ساخر في مسرحية (سمن على عسل) من بطولة الفنان معتصم النهار ومجموعة من نجوم المسرح".

وأعاد الفنان معتصم النهار من أبطال العرض، نشر الإعلان، معلقا "أنا بانتظاركم في قلب الرياض، بموسم الرياض! مسرحية (سمن على عسل)، مش مجرد عرض، هي تجربة حلوة من القلب للقلب، أحلى شي هو إنو نقدم مسرحية على خشبة مسرح محمد علي بالرياض! انتظروني وننبسط مع بعض… الموعد قرب".

مسرحية "سمن على عسل" أول عمل سوري ينتجه المنتج حمادة إسماعيل، بطولة معتصم النهار، جومانا مراد، أحمد عبدالوهاب، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا وسارة بركة، وينتمي العرض لنوعية العروض المسرحية الكوميدية، وإشراف عام أحمد إسماعيل وتأليف دكتور ممدوح حمادة، ومن إخراج بتول عرفة وذلك في خامس تعاون لها مع موسم الرياض.

تدور أحداث العرض المسرحي سمن على عسل في إطار لايت كوميدي، عندما تتشابك الأقدار بطريقة أغرب من الخيال، فتضع معتصم النهار "برهان" الانطوائي الهادئ وجهًا لوجه مع جومانا مراد "هالة" الهاربة من جريمة قتل.

يذكر أن المنتج حمادة إسماعيل أعاد مؤخرا الفنانة الكبيرة إسعاد يونس للمسرح بعد غياب 30 عاما من خلال موسم الرياض، وقدمت مسرحية "إس إس هانم" من إنتاجه وشارك في بطولتها حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، محمد ثروت، تأليف نوران نصار، وإخراج خالد جلال.

كما قدم حمادة إسماعيل النجمة منة شلبي من خلال مسرحية "شمس وقمر" مع النجم بيومي فؤاد، ضمن فعاليات الموسم.