"النهار" تعرض مسلسل "روج أسود" في رمضان 2026

كتب : هاني صابر

09:39 م 28/01/2026 تعديل في 29/01/2026
    مسلسل روج اسود
    فريق عمل مسلسل روج أسود
    صناع مسلسل روج اسود
    كلاكيت مسلسل روج اسود

كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "النهار"، عن عرض مسلسل "روج أسود" عبر شاشتها في موسم دراما رمضان 2026.

وطرحت القناة، برومو المسلسل عبر شاشتها، وظهر فيه أبطال العمل رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي وفرح الزاهد ومي سليم.

تدور أحداث المسلسل حول قصص حقيقية مختلفة من ملفات محكمة الأسرة المصرية منها ملف تجارة الأعضاء والجمع بين الأزواج و الخيانة الزوجية، والعمل مكون من 30 حلقة ويعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة.

مسلسل"روج أسود" بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، مهند حسني، غادة طلعت ، كريم العمري ، أحمد فهيم، منة تيسير، محمد الدسوقي ، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

مسلسل روج أسود رمضان 2026 النهار قناة النهار

