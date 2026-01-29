رمضان 2026.. 5 صور لـ نرمين الفقي مع خالد الصاوي وصناع "أولاد الراعي"

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" تجمعها مع الفنان خالد الصاوي وصناع العمل.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر معها في الصور خالد الصاوي وصناع العمل الذين يعملون خلف الكاميرا.

وتشهد أحداث مسلسل "أولاد الراعي، صراع درامي طويل بين الأبطال، حيث يجمع ثلاثة أشقاء خالد الصاوي وماجد المصري وأحمد عيد رحلة كفاح طويلة، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، لكن تتحول الأحداث إلى تحديات وصراعات بين نجوم العمل الدرامي.

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.