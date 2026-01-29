إعلان

رمضان 2026.. 5 صور لـ نرمين الفقي مع خالد الصاوي وصناع "أولاد الراعي"

كتب : هاني صابر

12:45 ص 29/01/2026
    نرمين الفقي في كواليس مسلسل أولاد الراعي (2)
    نرمين الفقي وخالد الصاوي مع صناع أولاد الراعي
    خالد الصاوي ونرمين الفقي مع العاملين خلف الكاميرا مسلسل أولاد الراعي
    نرمين الفقي في كواليس مسلسل أولاد الراعي (1)

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" تجمعها مع الفنان خالد الصاوي وصناع العمل.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر معها في الصور خالد الصاوي وصناع العمل الذين يعملون خلف الكاميرا.

وتشهد أحداث مسلسل "أولاد الراعي، صراع درامي طويل بين الأبطال، حيث يجمع ثلاثة أشقاء خالد الصاوي وماجد المصري وأحمد عيد رحلة كفاح طويلة، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، لكن تتحول الأحداث إلى تحديات وصراعات بين نجوم العمل الدرامي.

مسلسل "أولاد الراعي" بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

نرمين الفقي السوشيال ميديا مسلسل أولاد الراعي خالد الصاوي إنستجرام نرمين الفقي

