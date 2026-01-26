إعلان

رمضان 2026.. تطبيق "يانجو بلاي" يطرح برومو مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف

كتبت- منى الموجي:

06:15 م 26/01/2026

رمضان 2026.. 12 صورة جديدة من فن الحرب بطولة يوسف

طرح تطبيق يانجو بلاي برومو مسلسل "فن الحرب" بطولة النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه ضمن خريطة الأعمال الدرامية في رمضان 2026.


وضم البرومو لقطات لمعظم أبطال العمل، يصاحبها صوت يوسف الشريف قائلا: "كل واحد هترجعله فلوسه وعليهم 10 مليون جنيه".


المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنان كمال أبو رية، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم ودنيا سامي، وعدد كبير من الفنانين.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب. ويعيد المسلسل الفنان يوسف الشريف للسباق الرمضاني بعد فترة غياب بعد تقديمه مسلسل كوفيد 25.

يوسف الشريف فن الحرب مسلسلات رمضان

