رمضان 2026.. ألفت عمر: دوري في "علي كلاي" مع العوضي مفاجأة للجميع

كتب- مصراوي:

انضمت الفنانة ألفت عمر إلى فريق مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وبدأت تصوير أولى مشاهدها في العمل.

وأعربت ألفت عمر عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، خاصةً كونها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع النجم أحمد العوضي، الذي بات الجمهور ينتظر أعماله كل عام في شهر رمضان.

وأضافت ألفت في بيان صحفي: "دوري في المسلسل سيفاجئ الجميع، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور"، رافضة الكشف عن تفاصيل الشخصية التي سوف تجسدها أو طبيعة الدور الذي وصفته بأنه سوف يكون مفاجأة للجميع.

"علي كلاي" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمود البزاوي، عصام السقا.