إعلان

رمضان 2026.. ألفت عمر: دوري في "علي كلاي" مع العوضي مفاجأة للجميع

كتب : مصراوي

04:20 م 23/01/2026 تعديل في 04:20 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة ألفت عمر مع فريق مسلسل علي كلاي (3)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة ألفت عمر مع فريق مسلسل علي كلاي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصراوي:

انضمت الفنانة ألفت عمر إلى فريق مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، وبدأت تصوير أولى مشاهدها في العمل.

وأعربت ألفت عمر عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، خاصةً كونها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع النجم أحمد العوضي، الذي بات الجمهور ينتظر أعماله كل عام في شهر رمضان.

وأضافت ألفت في بيان صحفي: "دوري في المسلسل سيفاجئ الجميع، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور"، رافضة الكشف عن تفاصيل الشخصية التي سوف تجسدها أو طبيعة الدور الذي وصفته بأنه سوف يكون مفاجأة للجميع.

"علي كلاي" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمود البزاوي، عصام السقا.

ألفت عمر مسلسل علي كلاي رمضان 2026 أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية
زووم

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية
مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
أخبار المحافظات

مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض بعد قفزة تاريخية؟
اقتصاد

لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض بعد قفزة تاريخية؟
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح