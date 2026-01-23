رمضان 2026.. مصطفى شعبان لا يعرف اسمه في إعلان "درش" (فيديو)

رمضان 2026.. ألفت عمر: دوري في "علي كلاي" مع العوضي مفاجأة للجميع

نشر الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "درش" الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وظهر مصطفى بأكثر من شخصية، مشيرا إلى أنه لا يعرف من يكون: "مش عارف أنا مين: درش ولا جورج، محمد ولا سامح ولا عماد"، وجاء على لسانه "الدنيا مش بتقدر على عفي، اللي مايجيش باللين يجي بكسر العين، كبر شيبتك بدل ما أقل منك.. اللي عند ربنا مابيروحش واللي عند الناس مابيجيش".

وعلق مصطفى على الإعلان بجملة من المسلسل "اللي عند ربنا مابيروحش واللي عند الناس مابيجيش.. على بركة الله درش رمضان 2026".

"درش" إخراج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، غادة طلعت، طارق النهري.