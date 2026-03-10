إعلان

الزراعة: الدواجن متوفرة بكميات كبيرة.. والارتفاع مؤقت بسبب زيادة الطلب

كتب : حسن مرسي

01:23 ص 10/03/2026

أسعار الدواجن

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالدولة في وزارة الزراعة، أن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” أن وزارة الزراعة تدير أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المنتجات والدواجن بأسعار مخفضة، في إطار جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار إلى إدخال إنتاجيات جديدة من الدواجن عالية الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 95 و100 جنيه في المنافذ الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ووزارة التموين، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة رغم الضغط الرمضاني على الطلب.

طارق سليمان أسعار الدواجن وزارة الزراعة

