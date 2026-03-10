قال عباس عراقجي، وزير الخارجية في إيران، إن توقف أو تباطؤ نقل النفط سببه الاعتداءات التي شنها الإسرائيليون والأمريكيون ضد بلاده.

وأضاف أنه لا يعتقد أن التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة مطروح، مشيرًا إلى أن لدى إيران تجربة مريرة في التفاوض معهم، بحسب بي بي إس نيوز.

يذكر أن مقر خاتم الأنبياء، قال إن القوات الإيرانية استهدفت مواقع أمريكية وإسرائيلية، بينها وحدة الدعم القتالي "رهاوام" ومحطة الرادار للإنذار المبكر في القاعدة الأمريكية رقم 512 داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت، أن القوات الإيرانية استهدفت مراكز تجمع ومستودعات تجهيزات أمريكية في قاعدة قاعدة العُديري في الكويت ضمن عملية مشتركة باستخدام طائرات مسيّرة هجومية.

وأوضحت أن بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت فجر اليوم هجومًا مركبًا بمسيّرات وصواريخ "كروز" على قاعدة العُديري للمروحيات التابعة للقوات الأمريكية.