قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب، أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.

يذكر أن وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أفادت بأن مجلس خبراء القيادة في إيران أعلن بأغلبية ساحقة من الأصوات اختيار مجتبى خامنئي قائدًا ثالثًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليخلف بذلك والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في منصب القيادة العليا للبلاد.