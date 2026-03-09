إعلان

سنرى ما سيحدث.. كيف علق ترامب على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد؟


كتب- محمد أبو بكر:

03:17 ص 09/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارًا مشتركًا يتم اتخاذه بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعلق ترامب على ما يتردد بشأن انتخاب مجتبى خامنئي، قائلًا: "سنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب، أن إيران كانت ستتمكن من تدمير إسرائيل لولا وجوده إلى جانب نتنياهو.

يذكر أن وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أفادت بأن مجلس خبراء القيادة في إيران أعلن بأغلبية ساحقة من الأصوات اختيار مجتبى خامنئي قائدًا ثالثًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليخلف بذلك والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في منصب القيادة العليا للبلاد.

دونالد ترامب ترامب مرشد إيران الجديد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد مجبتي خامنئي

