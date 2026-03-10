طهران (د ب أ)

أجرى رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة عقب العدوان العسكري الذي شنته أمريكا و"الكيان الصهيوني" ضد إيران،بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.

ونقلت وكالة تسنيم عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة، من أجل إزالة سوء الفهم المرتبط بالادعاءات حول هجمات صاروخية من إيران على تركيا، لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في المزاعم التي تطرحها الدول والأنظمة المعادية لإيران، بما يضمن عدم تأثر العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين بحملات الدعاية الإعلامية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية أعلنت دائماً استعدادها لخفض التوتر في المنطقة، شريطة عدم استخدام الأجواء أو الأراضي أو المياه التابعة للدول المجاورة لشن هجمات ضد الشعب الإيراني.

من جانبه ،أكد الرئيس التركي استمرار جهود حكومته لخفض التوتر في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة أعلنت في كل مناسبة أن التدخل في شؤون إيران أمر غير مقبول، وأن تصاعد التوتر بين دول المنطقة لا يخدم مصالح الدول المجاورة ولا المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى لإيران.

وفي ختام حديثه، شدد الرئيس التركي على أن المرحلة الراهنة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، فتح أبواب الدبلوماسية.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت اليوم الاثنين صاروخا باليستيا دخل المجال الجوي التركي، هو الثاني منذ بداية الحرب في إيران .

وتطلق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على عدة دول في أنحاء المنطقة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها منذ أكثر من أسبوع.





