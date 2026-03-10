إعلان

بزشكيان يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع بالمنطقة

كتب : مصراوي

01:14 ص 10/03/2026

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران (د ب أ)

أجرى رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة عقب العدوان العسكري الذي شنته أمريكا و"الكيان الصهيوني" ضد إيران،بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.

ونقلت وكالة تسنيم عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة، من أجل إزالة سوء الفهم المرتبط بالادعاءات حول هجمات صاروخية من إيران على تركيا، لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في المزاعم التي تطرحها الدول والأنظمة المعادية لإيران، بما يضمن عدم تأثر العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين بحملات الدعاية الإعلامية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية أعلنت دائماً استعدادها لخفض التوتر في المنطقة، شريطة عدم استخدام الأجواء أو الأراضي أو المياه التابعة للدول المجاورة لشن هجمات ضد الشعب الإيراني.

من جانبه ،أكد الرئيس التركي استمرار جهود حكومته لخفض التوتر في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة أعلنت في كل مناسبة أن التدخل في شؤون إيران أمر غير مقبول، وأن تصاعد التوتر بين دول المنطقة لا يخدم مصالح الدول المجاورة ولا المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى لإيران.

وفي ختام حديثه، شدد الرئيس التركي على أن المرحلة الراهنة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، فتح أبواب الدبلوماسية.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت اليوم الاثنين صاروخا باليستيا دخل المجال الجوي التركي، هو الثاني منذ بداية الحرب في إيران .

وتطلق إيران صواريخ وطائرات مسيرة على عدة دول في أنحاء المنطقة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عليها منذ أكثر من أسبوع.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بزشكيان وأردوغان تركيا وإيران الحرب في إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
شئون عربية و دولية

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب
هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
جنة الصائم

هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
بالصور.. زحام أمام محطات الوقود بعد شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
أخبار مصر

بالصور.. زحام أمام محطات الوقود بعد شائعات زيادة أسعار البنزين والسولار
للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة تسيبوريت في حيفا بالمسيرات الانقضاضية
شئون عربية و دولية

للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة تسيبوريت في حيفا بالمسيرات الانقضاضية
"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس
دراما و تليفزيون

"من هي عزيزة خاطفة الأطفال؟".. تعرف على القصة الحقيقية لـ مسلسل حكاية نرجس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟