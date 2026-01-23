رمضان 2026.. ميرهان حسين مع مصطفى شعبان في كواليس "درش"

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن انضمامها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت ميرهان صورا من كواليس التصوير عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلالها مع نجم المسلسل مصطفى شعبان، إلى جانب عدد من أبطال المسلسل، منهم: الفنانة سهر الصايغ، والفنانة سلوى خطاب، والتقطن العديد من الصور التذكارية.

وكتبت على الصور: "هاتشوفوني في رمضان كضيفة شرف مع حبايبي النجوم اللي بحبهم أوي، في مسلسل درش للدرش الكبير مصطفى شعبان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

ويشارك ببطولة المسلسل كل من: طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

