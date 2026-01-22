إعلان

رمضان 2026.. عرض "فن الحرب" لـ يوسف الشريف على CBC

كتب : منى الموجي

06:49 م 22/01/2026
    ريم مصطفى
    شيري عادل

أعلنت قناة "CBC" عن عرض مسلسل "فن الحرب" بطولة النجم يوسف الشريف، ضمن خريطة أعمالها الدرامية بموسم رمضان 2026، وذلك بشكل حصري على شاشتها.

المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: كمال أبو رية، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم ودنيا سامي.

"فن الحرب" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب. يشهد المسلسل عودة الفنان يوسف الشريف للدراما التليفزيونية وللمنافسة في السباق الرمضاني بعد فترة غياب منذ مسلسل كوفيد 25 الذي عُرض في رمضان 2021، تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين.

فن الحرب بطولة يوسف الشريف مسلسل فن الحرب مسلسل فن الحرب على قناة CBC موسم رمضان 2026

