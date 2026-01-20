إعلان

رمضان 2026.. طرح "برومو" المسلسل الكويتي "خطوات صغيرة" على "يانجو بلاي"

كتبت- منى الموجي:

09:23 م 20/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حمد العماني
  • عرض 6 صورة
    ريم أرحمة
  • عرض 6 صورة
    زينب بهمن
  • عرض 6 صورة
    هبة الدري
  • عرض 6 صورة
    ريان دشتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لأولى إنتاجاته الخليجية، وهو المسلسل الكويتي "خطوات صغيرة"، المقرر عرضه على في رمضان 2026.

المسلسل من تأليف أنفال الدويسان وإخراج منير الزغبي. تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم: هبة الدري، حمد العماني، لمياء، ريم أرحمة، زينب بهمن، محمد الرمضان، حبيب غلوم وريان دشتي.

تدور القصة حول مواجهات معقدة تواجهها الشخصيات في الحب والحياة، وتحديات بين الخيانة والصراعات العائلية والطموحات غير الواقعية، وتخوض كل شخصية صراعها الخاص سعيًا للبقاء والحفاظ على كرامتها.

خطوات صغيرة مسلسل كويتي يانجو بلاي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟
أخبار مصر

وزير الأوقاف يوجه رسالة لـ2 مليار مسلم.. ما هي؟
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج