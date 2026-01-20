رمضان 2026.. طرح "برومو" المسلسل الكويتي "خطوات صغيرة" على "يانجو بلاي"

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لأولى إنتاجاته الخليجية، وهو المسلسل الكويتي "خطوات صغيرة"، المقرر عرضه على في رمضان 2026.

المسلسل من تأليف أنفال الدويسان وإخراج منير الزغبي. تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عائلي، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم: هبة الدري، حمد العماني، لمياء، ريم أرحمة، زينب بهمن، محمد الرمضان، حبيب غلوم وريان دشتي.

تدور القصة حول مواجهات معقدة تواجهها الشخصيات في الحب والحياة، وتحديات بين الخيانة والصراعات العائلية والطموحات غير الواقعية، وتخوض كل شخصية صراعها الخاص سعيًا للبقاء والحفاظ على كرامتها.