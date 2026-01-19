"مدرسة المشاغبين" و"المتزوجون".. مسرحيات يشاهدها الجمهور على "نتفليكس"

كشف الفنان أحمد العوضي عن اللقطات الأولى من مسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر العوضي اللقطات عبر حسابه على فيسبوك، وضمت ظهوره وهو يمارس رياضة الملاكمة، ومرددا: "علي كلاي ما بيخسرش ولا عمره هيخسر، أنا نمرة واحد يا كابتن، أنا إمبراطور اللعبة".

وكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو: " علي كلاي ما بيخسرش، حاجة كدة على الهادي قبل البرومو الرسمي".

مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

