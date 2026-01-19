إعلان

"أنا إمبراطور اللعبة".. أحمد العوضي ينشر اللقطات الأولى من "علي كلاي"

كتب : مروان الطيب

08:44 م 19/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أحمد العوضي في كواليس مسلسل علي كلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان أحمد العوضي عن اللقطات الأولى من مسلسل "علي كلاي" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشر العوضي اللقطات عبر حسابه على فيسبوك، وضمت ظهوره وهو يمارس رياضة الملاكمة، ومرددا: "علي كلاي ما بيخسرش ولا عمره هيخسر، أنا نمرة واحد يا كابتن، أنا إمبراطور اللعبة".

وكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو: " علي كلاي ما بيخسرش، حاجة كدة على الهادي قبل البرومو الرسمي".

مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

اقرأ أيضا:

منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي..موعد ومكان الجنازة والعزاء

"أنا ما بنبسط غير لصولا".. أصالة تشعل الجدل بسبب جائزة أنغام وعمرو أديب يدافع

أحمد العوضي مسلسل علي كلاي مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 فيسبوك أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد
أخبار مصر

الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
أخبار مصر

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة جديدة
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟
أخبار و تقارير

حلم الكوكب الصالح للسكن.. ماذا يكشف TRAPPIST 1e عن الحياة خارج الأرض؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة