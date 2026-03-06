إعلان

الدوحة تدين هجوم إيران على مبان بحرينية تضم عناصر من البحرية القطرية

كتب : مصراوي

12:26 م 06/03/2026

دولة قطر

وكالات

أدانت قطر هجوماً إيرانياً على مبان في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية.

وأدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات، الجمعة، الهجوم الإيراني الذي استهدف "مبان في مناطق متفرقة من مملكة البحرين"، تضم "عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية"، معتبرة أنه "عمل عدائي سافر، وانتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

وأشارت الخارجية القطرية في بيان، إلى أن القوات القطرية كانت مشاركة ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الخارجية القطرية "تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء"، وشددت على أن "استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكّل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن دول مجلس التعاون، ويقوّض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول".

وأضافت الوزارة أن "أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات"، لافتة إلى أن سفارة قطر لدى البحرين "اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة".

وأعربت الخارجية القطرية عن "تقديرها للتعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المعنية في البحرين، في التعامل مع هذا الحادث وضمان سلامة الموجودين في المواقع المستهدفة".

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

