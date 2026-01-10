إعلان

غدا.. MBC مصر تبدأ عرض الموسم الأول من "بيت بابا"

كتب : منى الموجي

03:56 م 10/01/2026 تعديل في 04:13 م
أعلنت قناة MBC مصر عن موعد انطلاق عرض الموسم الأول من المسلسل الكوميدي الاجتماعي "بيت بابا" في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد، والذي يجمع عددا كبيرا من النجوم.

يشارك في بطولة المسلسل: محمد أنور، محمد محمود، انتصار، سامي مغاوري، مريم الجندي، عبدالرحمن ظاظا، رانيا محمود ياسين، نادين خالد، سليم الترك، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد حماقي.

تدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار اجتماعي، حول الحياة اليومية داخل أسرة مصرية عميدها الفنان محمد محمود في شخصية "أسعد أبو الصفا"، وتضم زوجة وخمس أبناء وعدد من الأحفاد، وكان يعمل مدير مدرسة شديد القسوة في التعامل مع أبنائه ويعتقد أن القوة في التربية والانضباط التام هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأبناء، ولكن تحدث الكثير من المواقف التي تتطلب منه أن يُغير أسلوبه ومع الوقت يصطدم بأبنائه.

يجسد الابن الأكبر "أحمد أبو الصفا" الفنان محمد أنور ويعمل كطبيب يهتم في كثير من الأوقات بالبحث عن جمع المزيد من المال على حساب الاهتمام بزوجته وابنه، وفي الوقت ذاته يعيش باقي الأبناء مريم الجندي "أمجاد" ونادين خالد "أمينة" وسليم الترك "أكرم"، حالة من التمرد تجاه أسلوب والدهم ويحاول كل منهم التصرف بصورة مُنفردة مما يضع الجميع طوال الوقت في الكثير من الأزمات والمواقف المُختلفة.

يُعرض مسلسل "بيت بابا" على MBCمصر من الجمعة إلى الاثنين، الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 11 يناير 2025.

