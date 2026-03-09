أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بسقوط ضحايا مدنيين جراء استهداف أمريكي إسرائيلي جوي طال مناطق سكنية في العاصمة "طهران"، ضمن سلسلة الضربات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

حصيلة الضحايا

نقلت التقارير مقتل نحو 40 إيرانيا إثر قصف أمريكي إسرائيلي استهدف عددا من البنايات السكنية في ميدان "رسالت" شرقي طهران عصر اليوم، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في المنطقة المستهدفة.

تضرر معالم تاريخية

على صعيد الأضرار المادية، كشفت التقارير عن تأثر أجزاء من "قصر گلستان" التاريخي، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، نتيجة الغارات التي وقعت مساء أمس الأحد، حيث تعرّض "المعلم الأثري" لأضرار جراء الموجات الانفجارية التي ضربت ميادين العاصمة.

تأتي هذه التحركات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.