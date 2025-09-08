غدا.. أميرة رضا تحيي الليلة الثالثة عشرة لـ "صيف قطاع المسرح"

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، تنطلق فعاليات الليلة الثالثة عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

وتحيي الفنانة "أميرة رضا" حفل الليلة الثالثة عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل التي تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي .

أما اليوم الاثنين، تحيي فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو محمد سعودى، الليلة الثانية عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من الأعمال الغنائية للمبدعين المصريين والعرب، برؤية فنية للدكتور سامح عبد العزيز مؤسس الفرقة

ومن المقرر أن تشارك في فعاليات البرنامج هذا الأسبوع فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية .