بالصور| أسرة ليلى أحمد زاهر تحتفل بمسلسلها الجديد "ولد بنت شايب"

بالصور| حازم سمير أول الحضور في العرض الخاص لمسلسل "ولد بنت شايب"

تصوير- محمود بكار:

حرصت أسرة الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، على حضور العرض الخاص لأولى حلقات مسلسلها الجديد ولد بنت شايب، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في ڤوكس سينما بمول مصر.

وتواجد في العرض الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى، وابنتهما منى.

ويحتفل صنّاع "ولد بنت شايب"، ومنصة واتش إت، بالمسلسل الذي من المقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر المُقبل، وشهدت السجادة الحمراء وصول بطل العمل النجم أشرف عبدالباقي، وابنته المخرجة زينة أشرف عبدالباقي، كما حضر من الأبطال الفنان حازم سمير.

منصة "واتش إت"، نشرت (برومو) المسلسل عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "الولد والبنت هيقابلوا الشايب، مسلسل ولد بنت شايب من إنتاجات واتش إت الأصلية يعرض قريبا".

وشهد الإعلان ظهور عدد من أبطاله، بينهم: الفنانة ليلى أحمد زاهر، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة انتصار، الفنان نبيل عيسى.

وكشفت المخرجة زينة أشرف عبدالباقي مؤخرا عن انتهاء تصوير مسلسلها "ولد بنت شايب" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التليفزيونية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما .