البوستر الأول لمسلسل "وترحساس 2" استعدادا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

كشفت يانجو بلاي عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عبر صفحتها لى "انستجرام"، استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

وكتبت الصفحة على البوستر: "عشان جزأ واحد مش كفاية، استنوا الجزء الثاني، مسلسل وترحساس 2 قريبا وحصريا على يانجو بلاي".

عرض الجزء الأول من مسلسل "وترحساس" عام 2024، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

وشارك ببطولة الجزء الأول كل من صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ويشارك ببطولة الجزء الثاني كل من الفنانة غادة عادل، الفنان محمد محمود عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.

