إعلان

البوستر الأول لمسلسل "وترحساس 2" استعدادا لعرضه

07:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

وتر حساس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

كشفت يانجو بلاي عن البوستر الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس" عبر صفحتها لى "انستجرام"، استعدادا لعرضه على منصتها خلال الفترة المقبلة.

وكتبت الصفحة على البوستر: "عشان جزأ واحد مش كفاية، استنوا الجزء الثاني، مسلسل وترحساس 2 قريبا وحصريا على يانجو بلاي".

عرض الجزء الأول من مسلسل "وترحساس" عام 2024، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.

وشارك ببطولة الجزء الأول كل من صبا مبارك، إنجي المقدم، نهال كمال نهدي، تميم عبده، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وتر حساس 2 (1)

ويشارك ببطولة الجزء الثاني كل من الفنانة غادة عادل، الفنان محمد محمود عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.

اقرأ أيضا:

هدية بملايين الجنيهات.. مي عمر تفاجئ محمد سامي في عيد ميلاده بساعة فاخرة

"حلق" آسر ياسين أشعلها.. عبدالله رشدي ينتقد وويجز يرد ساخرا

وتر حساس غادة عادل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان