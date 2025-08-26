زينة أشرف عبدالباقي تكشف تفاصيل مسلسل "ولد بنت شايب"

كتب- مروان الطيب:

كشفت المخرجة زينة أشرف عبدالباقي تفاصيل مسلسلها "ولد بنت شايب" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية في الدراما التليفزيونية، ويضم مجموعة من نجوم الدراما المصرية.

حلت زينة ضيفة على كاميرا "عرب وود" ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على انستجرام مقطع فيديو، ظهرت خلاله زينة وهي تتحدث عن كواليس مشروعها الفني الجديد، وقالت: "اسمه ولد بنت شايب، ماسموش ولد وبنت وشايب".

واستكملت: "بدأت تحضير من شهرين، قعدنا على الورق وعملنا بروفات مع الممثلين عرفنا إننا نلاقي وقت نعمل حاجة زي كده، المسلسل القصير بيبقى لذيذ جدا على المنصات، الواحد بيعرف يعمل إيقاع كويس في 10 حلقات، والفورمات نفسه عجبني جدا".

يشارك ببطولة مسلسل "ولد بنت شايب" كل من أشرف عبدالباقي، انتصار، نبيل عيسى، ليلى أحمد زاهر.

وكانت أولى تجارب زينة الإخراجية بفيلم "مين يصدق" عام 2024 بطولة عدد من النجوم الشباب، وعرض ضمن الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

