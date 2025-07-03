أكرم حسني ومصطفى غريب وهشام ماجد.. شاهد النجوم في افتتاح"يالا مسرح"

تصوير-أحمد مسعد:

شارك عدد من نجوم الفن في افتتاح مشروع "يالا مسرح" الذي أقيم مساء اليوم للمخرج محمد أوتاكا.

وجاء بين الحضور هشام ماجد، وأكرم حسني، ومصطفى غريب، وعارفة عبد الرسول، وعابد عناني، وسامية الطرابلسي، وصبري فواز.

يذكر أن آخر أعمال أوتاكا مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة عدد من النجوم من بينهم أكرم حسني وميرنا جميل وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت وبدرية طلبة وغيرهم.

وحقق العرض نجاحا كبيرا وإشادات في موسم الرياض وجولة المملكة في جدة مؤخرًا.