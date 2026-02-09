إعلان

رمضان 2026.. هدى المفتي وأحمد مالك يعيشان قصة حب في إعلان "سوا سوا"

كتب : منى الموجي

09:56 م 09/02/2026

هدى المفتي وأحمد مالك

طرحت قناة MBC مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، الإعلان الدعائي الثاني لمسلسل "سوا سوا"، الذي من المقرر عرضه على شاشتها ضمن مسلسلات رمضان 2026، بعد أيام قليلة.

تدور أحداث المسلسل حول شاب وفتاة، يحلمان بالارتباط، لكن تقف أمامهما الكثير من العوائق ويواجهان صعوبات ورفض المحيطين بهما.

ولاقى البرومو الجديد إعجاب الجمهور ومتابعي صفحة القناة، وكان من بين التعليقات: "شكله حلو، بالتوفيق، حلو أوي".

"سوا سوا" بطولة أحمد مالك، هدى المُفتي، خالد كمال، نهى عابدين، حسني شتا، أحمد عبدالحميد، ومن تأليف مُهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

جدير بالذكر أن أحمد مالك شارك في رمضان 2025 ببطولة مسلسل ولاد الشمس، بينما قدمت هدى المفتي مسلسل 80 باكو.

هدى المفتي أحمد مالك قصة حب إعلان سوا سوا

