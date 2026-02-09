إعلان

رمضان 2026.. طرح أغنية مسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا

كتب : مصراوي

11:28 م 09/02/2026
كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة الحياة عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، أغنية "زمن الكاش"، ضمن حملة الترويج لمسلسل "حد أقصى" بطولة النجمة روجينا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

الأغنية جاءت مصحوبة بلقطات لأبطال المسلسل، وكشفت عن ملامح العمل، وعلق المسؤول عن الصفحة "إحنا في زمن الكاش.. ساوى اللي ميسواش".

"زمن الكاش" غناء: أحمد شيبة وعمر الكروان، كلمات: حسين خالد، ألحان: عمر حفظي – أوشا، توزيع موسيقي: زيزو فاروق، ميكس وماستر: زيزو فاروق، رؤية فنية: المنتج سلطان الشن.

"حد أقصى" تأليف هشام هلال، إخراج مايا أشرف زكي، بطولة روجينا، خالد كمال، محمد القس، فدوى عابد، مصطفى عماد، بسنت أبو باشا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

