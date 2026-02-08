رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي

طرح النجم أحمد العوضي البرومو الرسمي لمسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026، ويضم كوكبة من نجوم الفن.

ونشر العوضي مقطع البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، "البرومو الرسمي لمسلسل الشارع (علي كلاي، أمين يا معلمين ... بالأونطه".

مسلسل "علي كلاي" يطرح قصة درامية مشوقة لـ 30 حلقة، تدور حول ملاكم يسعى لإثبات نفسه داخل عالم الحلبة، حيث يواجه تحديات ومنافسات شديدة تتطلب قوة إرادة ومهارات عالية.

مع تقدم الأحداث، تتجاوز معارك البطل حدود الرياضة، لتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع اليومي والعمل والعلاقات الشخصية، مما يعكس الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها الملاكم خارج الحلبة.

مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته مع أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب.