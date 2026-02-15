مباريات الأمس
تفاصيل حادث سير جماهير الزمالك خلال العودة للقاهرة بعد مباراة كايزر تشيفز

كتب - مراسل مصراوي:

12:14 ص 15/02/2026 تعديل في 12:18 ص
تعرضت منذ قليل عدد من حافلات جماهير نادي الزمالك، التي تواجدت في الإسماعيلية، لدعم الفريق خلال مباراة كايزر تشيفز بالكونفدرالية، لحادث سير خلال العودة للقاهرة.

وكشف مصدر لمصراوي أن حافلتين من الحافلات، التي كانت تنقل جماهير الفارس الأبيض، خلال العودة إلى القاهرة، لحادث تصادم مع بعضهما البعض.

وأشار المصدر ذاته أنه لا يوجد إصابات خطيرة لأي من جماهير الفريق، وأن الحادث تسبب في بعض الإصابات الخفيفة، لعدد قليل من جماهير الفارس الأبيض، التي حضرت لمتابعة مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية.

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان