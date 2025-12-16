17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

القاهرة - مصراوي

خطفت أسماء ياسر زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم، الأنظار خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية الخاصة بها.

وتحرص أسماء ياسر، على دعم زوجها باستمرار في مختلف المواقف، لا تفوت أي فرصة دائما على تهنئته وإظهار حبها وارتباطها الشديد به، وهو ما يظهر من خلال مشاركتها العديد من الصور لهما معا.

وظهرت زوجة ياسر إبراهيم معه في الكثير من المناسبات المختلفة، سواء الرياضية أو المناسبات العائلية، بشكل خاص ظهورها معه في المناسبات الرياضية واحتفالهما معا بأغلب الألقاب التي يتوج بها لاعب الأهلي.

أبرز المعلومات عن زوجة ياسر إبراهيم

وزوجة ياسر إبراهيم تدعى أسماء يارس، احتفل الثنائي معا بحفل زفافهما في عام 2015، خلال فترة تواجد اللاعب، ضمن صفوف نادي الزمالك.

ولدى إبراهيم ثلاثة أبناء من زوجته أسماء ياسر، ولدين وبنت وحيدة ، وأبناء ياسر إبراهيم الولاد هما "مالك وأحمد".

وزوجة ياسر إبراهيم، تمتلك عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل خاص على موقع "إنستجرام"، الذي يصل عدد متابعيها عليه أكثر من 56 ألف متابع.

ويستعد ياسر إبراهيم رفقة منتخب مصر، لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.